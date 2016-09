Ehepaar von Felsen in Hohen Tauern gerettet

Im Zirknitztal in den hohen Tauern ist in der Nacht auf Montag ein Ehepaar aus Deutschland in Bergnot geraten. Die beiden saßen auf einem Felsen fest. Bergrettung und Feuerwehr konnten die beiden finden und unverletzt ins Tal bringen.

Das Ehepaar hat sich beim Abstieg ins Tal verstiegen und konnte auf dem Felsen fest weder vor noch zurück. Die beiden drohten abzustürzen. Sie konnten aber mit dem Handy kurz vor 21.00 Uhr um Hilfe rufen und gleichzeitig ihre Koordinaten angeben. Damit sei die Suche erleichtert worden, sagte der Einsatzleiter der Bergrettung, Harald Rader von der Bergrettung Heiligenblut.

Infrarot-Hubschrauber konnte nicht starten

Das regnerische Wetter und der Nebel machten den Einsatz des Infrarot-Hubschraubers unmöglich. Deshalb machten sich etwa 35 Mann von Bergrettung und Feuerwehr auf die Suche nach dem Ehepaar. Die beiden konnten die Retter durch Lichtzeichen mit dem Handy auf sich aufmerksam machen. Erleichtert wurde der Aufstieg in die Felswand auch durch den ortskundigen Bürgermeister von Großkirchheim, und den Jäger, sagte Rader. Beide führten die Retter über einen Steg zu dem Felsen, auf dem die Vermissten ausharrten. Die beiden Deutschen konnten von den Rettern geborgen und unverletzt ins Tal gebracht werden. Gegen Mitternacht war der Einsatz beendet.