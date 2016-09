Flüchtlingsquartier Langauen wird bezogen

Das Flüchtlingsquartier des Bundesministeriums in Villach-Langauen wird am Montag erstmals bezogen. Vorerst sollen etwa 50 Männer in den Containern neben der Drautal-Bundesstraße für jeweils wenige Tage untergebracht werden.

Warum ausgerechnet die Betten in Langauen belegt werden, und nicht in den anderen, freien Flüchtlingsquartieren, erklärt das Land mit dem Durchgriffrecht des Bundes. Darauf habe man keinen Einfluss.

Langauen ist Ersatz für Henselkaserne

Das Flüchtlingsquartier in Langauen ist Anfang des Jahres als Ersatz für die Villacher Henselkaserne beschlossen worden. Die Stadt Villach und das Innenministerium haben vereinbart, bis zu 250 Flüchtlinge auf dem Grundstück in Langauen, am westlichen Stadtrand, unter zu bringen. Ein zweites Ersatzgrundstück für die Henselkaserne ist Krumfelden bei Althofen.

Der Eigentümer stellt sein Grundstück in Langauen kostenlos zur Verfügung. Der Bund muss für das Grundstück drei Jahre lang keine Pacht bezahlen, außerdem übernimmt die Stadt die 15.000 Euro an Kosten für die Errichtung der Containerfundamente - mehr dazu in Asylquartier in Langauen fix (kaernten.ORF.at; 17.2.2016).