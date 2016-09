Afritz: Wettlauf gegen die Zeit

In der Nacht soll es heftig regnen. Im von Muren heimgesuchten Afritz beeilt man sich, aus dem Bärenbachgraben umgestürzte Bäume auszufliegen, die bei Unwettern Probleme verursachen könnten. Die Black-Hawk-Piloten sind extrem gefordert.

Die Zeit wird knapp, bis zum nächsten Regen in der Region müssen noch etliche Bäume aus dem Bärenbachgraben ausgeflogen werden. Seit Zwei Tagen ist ein Pilotenteam des Bundesheeres aus Langenlebarn in Niederösterreich im Dauereinsatz. Mit dem größten verfügbaren Transporthubschrauber werden hier die umgestürzten Fichten aus dem Graben geholt, die beim nächsten Regen die nächsten Probleme verursachen könnten. Rund zehn Bäume pro Stunde schafft der Black Hawk, der vorübergehend in der Villacher Rohkaserne stationiert ist.

Gefährliche Arbeit für Bodenpersonal

Karl Sebert ist einer der Piloten. Er muss sich stündlich mit seinem Kollegen bei diesen extrem fordernden Flügen abwechseln: „Links und rechts von der Schlucht sind sehr hohe Bäume, von 30 bis 40 Meter, man kann nicht ganz hinuntergehen, sondern braucht eine Seillänge von 50 Meter oder länger. Das macht unter dem Hubschrauber extrem Wind. Für die Leute, die unten arbeiten, ein hohes Risiko. Äste und Bäume fallen um, der Untergrund ist weich, aber auch Erdrutsche treten spontan auf.“

Bundesheer / Christian Debelak

Vor allem Medikamente einpacken

Der freiheitliche Afritzer Bürgermeister Maximilian Linder steht im ständigen Kontakt mit den Meteorologen. Er appelliert an alle Bewohner der Gemeinde, das nötigste in einem Koffer zu packen, um im Ersntfall schnell das Haus verlassen zu können - mehr dazu in Afritzer packen Notfallkoffer für neue Unwetter. Viele Menschen brauchen Medikamente, bei der ersten Evakuierung der Häuser Anfang September gab es keine Zeit mehr, alles mitzunehmen, so Linder.

Man habe daher die Medikamente vom Roten Kreuz besorgen müssen, das habe Stunden gedauert. Das solle nicht mehr passieren, jeder soll die Sachen im Koffer haben, die er braucht. Viele Menschen hätten ihm gesagt, sie schlafen nicht Zuhause, weil sie Angst haben. Durch Regenfälle in der Nacht auf Freitag war der Bach wieder angestiegen.

Baldiger Beginn von Schutzbauarbeiten

Wie viel loses Material noch im Kraabachgraben und im Bärenbachgraben liegt, kann Linder nicht sagen. Es gebe dauernd Ruschungsprozesse, niemand könne abschätzen, wieviel Material auf einmal herunterkommen könnte. In der kommenden Woche wird Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter in Afritz zu Finanzierungsverhandlungen erwartet.

Es geht darum, so schnell wie möglich mit Schutzverbauungen im Bärenbachgraben zu beginnen. Ersten Informationen zufolge soll es noch im Oktober soweit sein. Viele Einwohner im betroffenen Gemeindegebiet nahmen Hilfe vom Kriseninterventionsteam in Anspruch, um mit dem Erlebten fertigzuwerden. Einige schaffen es bis heute nicht, ihre Häuser zu betreten, in der Angst, wieder von Schlammmassen überrascht zu werden.

