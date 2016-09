Tuning-Fans geben Gas beim GTI-Nachtreffen

Bis Sonntag feiern Hunderte GTI-Fans unter dem Motto „Wörthersee Reloaded“ in Kärnten den Saisonausklang. Bis auf die gewohnten Lärmbeschwerden verläuft das Treffen laut Polizei bisher ruhig.

Über soziale Netzwerke wurde das herbstliche Treffen beworben, knapp 5.000 Personen hatten ihre Teilnahme zuletzt zugesagt - mehr dazu in Nachtreffen: Die GTIs rollen wieder an. „Die Community trifft sich zu einer letzten Ausfahrt, um den Saisonabschluss einzuläuten und noch einmal gute Bekannte zu treffen, bevor nun die Zeit des Schraubens beginnt“, wurde das Treffen in den sozialen Netzwerken beworben.

ORF

Verstärkte Polizeikontrollen beim Treffen

Die Polizei schätzt, dass es einige Hunderte Teilnehmer gibt und ist in in Alarmbereitschaft. Mehrere Streifen seien im Einsatz, sagt Pressesprecher Michael Masaniger. Geschwindigkeitsmessungen werden am Wörthersee udn auch rund um den Faaker See durchgeführt.

ORF

Anrainern beklagen Lärmbelästigung

Vielen Anrainern ist der Lärm rund um das Treffen zu viel, zumal es ein Vor-, Haupt- und Nachtreffen gibt. Wie bei jedem GTI-Treffen bleiben auch diesmal Anrainer-Beschwerden wegen der Lärmbelästigungen nicht aus. Die bisher eingelangten Anzeigen dürften wohl mit absichtlich verursachten Fehlzündungen bei den aufgemotzten Boliden zusammenhängen. Davonzeugen auch Videos in sozialen Netzwerken und auf Youtube , sie wurden im Bereich rund um die Tankstelle „Mischkulnig“ im Veldener Ortsteil Selpritsch aufgenommen, die auch beim Haupttreffen Zentrum vieler lärmintensiver Treffen ist.

Anrainer können aufatmen: Das herbstliche Treffen soll nur bis Sonntag, dem 18. September, dauern. Dann wird es wieder acht Monate lang ruhig, bis das offizielle GTI-Treffen nächstes Jahr in die 36. Runde geht.

